Фонд святой Екатерины доставил партию гуманитарной помощи жителям Курской области

Из Екатеринбурга в Курск доставили партию гуманитарной помощи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Жители эвакуированных территорий Курской области встретили машины с гуманитарной помощью, которые несколько дней назад выехали из столицы Урала. Более 100 тонн предметов первой необходимости были направлены в пункты временного размещения учредителями Фонда святой Екатерины.

Волонтеры уже разгрузили на склад 3 тысячи раскладушек с матрасами, постельным бельем, одеялами и подушками, а также продукты с долгим сроком хранения. В ближайшие часы вся помощь будет распределена среди людей.

Перечень необходимых жителям Курской области вещей был сформирован при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Полпред находится на постоянной связи со штабом ЧС.