52 населенных пункта в Якутии окутаны дымом от лесных пожаров

В Якутии число населенных пунктов, в которых наблюдается задымленность из-за лесных пожаров, увеличилось до 52, сообщило региональное МЧС.

"По данным космического мониторинга НЦУКС задымленность наблюдается в 52 населенных пунктах Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районах и в Якутске", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

В республике действуют 69 природных пожаров, их площадь составляет свыше 401 тыс. га.

В конце июля сообщалось, что в Якутии горит миллион гектаров леса. На тушении было задействовано около 2 тысяч человек, а также авиация МЧС.

1 июля в республике ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. В этом году Якутия снова лидирует в России по площади горящих лесов.