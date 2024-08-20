У берегов Сицилии разбилась суперяхта с миллиардерами на борту

56-метровая парусная суперяхта Bayesian, на борту которой находились 22 человека, потерпела крушение у берегов Сицилии во время сильного шторма.

Судно, ходившее под британским флагом, стояло на якоре недалеко от берега в порту Портичелло, когда на этот участок акватории обрушился шторм с торнадо, говорится в заявлении итальянской береговой охраны.

По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек – повар. Пропавшими без вести числятся шесть человек, в том числе британский миллиардер, IT-предприниматель Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна. Другие пропавшие имели британское, американское и канадское гражданство.

Среди спасенных жена Линча Анджела Бакарес, которой и принадлежала лодка, а также годовалый ребенок.

Из находившихся на борту 10 человек были членами экипажа, остальные – пассажиры, в основном – коллеги и друзья Линча. Власти не публикуют списки выживших, но СМИ узнали, что среди пропавших без вести могут быть председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.

Сейчас спасатели-водолазы пытаются добраться до корпуса, который затонул примерно на 49 метров.

Десять из спасенных были доставлены в больницы, все они находятся в стабильном состоянии.