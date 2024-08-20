20 Августа 2024
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Фото: Накануне.ru

Тело хореографа из Екатеринбурга не могут спустить с горы Хан-Тенгри

Пока нет возможности забрать с горы Хан-Тенгри тело екатеринбургского хореографа Игоря Рамазанова. Об этом в своих социальных сетях рассказал его брат Руслан.

"Выпало сорок сантиметров снега, пришлось откапывать палатки. Но вертолет смог сегодня прилететь и доставить оставшихся гидов. Команда собрана и это хорошая новость. Из-за снега уже здорово грохочет, вокруг сходят лавины", - написал Руслан.

По его словам, надежда на то, что уже завтра гиды выйдут на операцию все-таки есть. Сейчас конец сезона, а потому альпинистам нужно три дня погоды без снега и метели, чтобы за ними все же смог прилететь вертолет.

Напомним, Игорь Рамазанов работал преподавателем латиноамериканских танцев в студии GallaDance в Екатеринбурге. Мужчина также увлекался альпинизмом и решил покорить гору Хан-Тенгри в Азии. Позднее стало известно, что 6 августа Рамазанов погиб при спуске с горы. Его тело было обнаружено на высоте 6,3 тыс. м.

Теги: Екатеринбург, Хан-Тенгри, гора, альпинизм, хореограф, тело


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