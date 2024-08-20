20 Августа 2024
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Фото: Фонд святой Екатерины

В алапаевском храме Александра Невского прошло первое за 100 лет крещение

Месяц назад в Алапаевске состоялось освящение вновь обретенного храма Александра Невского. За это время духовная жизнь в центре города уже успела измениться: каждый день в храме можно увидеть десятки верующих, а ухоженная территория с видом на набережную стала главной точкой притяжения для местных жителей и гостей Алапаевска.

"С самых первых дней люди приходят на службу, исповедуются, причащаются. Рядом с храмом фотографируются молодожены, а недавно в храме прошло первое венчание. Мы много беседуем с прихожанами. И вчера, когда храму Александра Невского исполнился месяц, мы провели первое крещение. И это очень символично", — говорит настоятель храма отец Владислав.

Настоятель храма во имя Александра Невского в Алапаевске отец Владислав(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Еще через месяц на территории комплекса начнет работу воскресная школа для детей. В нее уже подбирают преподавателей, которые будут работать с детьми. Настоятель храма планирует набрать два класса, чтобы в течение следующего года помочь им в развитии духовного понимания этого мира. Запись откроется уже в ближайшее время.

История храма началась еще в 1888 г., когда отмечалось 900-летие Крещения Руси, но в 1930 г. храм был закрыт, а после и вовсе разрушен. В 2021 г. при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины началось строительство нового храма. В его основу легли фотографии и архивные чертежи, которые были найдены в городских архивах. Освящение храма состоялось 18 июля и стало главным городским событием месяца — на открытие пришли 3 тыс. человек.

Богослужение в храме во имя Александра Невского в Алапаевске(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Богослужение в храме во имя Александра Невского в Алапаевске(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Храм во имя Александра Невского в Алапаевске(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Теги: Храм, Алапаевск, Фонд святой Екатерины, крещение


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