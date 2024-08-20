В Прикамье автомобиль сбил насмерть ребенка на велосипеде

В Чусовом 10-летний ребенок погиб в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

19 августа, днем, на участке автодороги в поселке Лямино водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося по обочине. В результате ребенку были причинены травмы, от которых он погиб в машине "скорой помощи".

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного правоохранителями.