Целевая квота в российских вузах в этом году выбрана лишь на четверть

В этом году на целевой прием в российских вузах отвели 145 тыс. мест из 620 тыс. бюджетных. К 19 августа на целевые места зачислено 38,8 тыс. человек, то есть занято чуть больше четверти квоты.

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Самыми популярными у целевиков направлениями стали "лечебное дело", "педиатрия", педагогические и инженерные специальности, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что квоты формируются на основании заявок регионов. Он не пояснил, почему между планом и фактическим набором образовалась такая пропасть. Зато похвастался: по 20 самым востребованным направлениям (в основном инженерным) – число целевых мест нарастили на 10%.

В этом году правила приема по целевой квоте были изменены, напоминает "Коммерсент". До сих пор абитуриент сам договаривался напрямую с работодателем, который мог собеседовать потенциального работника. С этого года все работодатели должны были разместить заявки на портале "Работа в России". Там же абитуриенты подавали заявки на понравившиеся места. Если претендентов было несколько, место получал заявитель с наибольшим баллом ЕГЭ. Таким образом, работодатель даже не знает, кто ему достанется.

В итоге не все работодатели оказались довольны. В Ростехе говорят, что новая система не учитывает специфику будущего трудоустройства – никто не проверяет абитуриентов на наличие медицинских противопоказаний и допуска к государственной тайне. Также работодателю хотелось бы знать побольше о своих потенциальных целевиках: участвовали ли они в профильных олимпиадах, в каких профильных классах учились, принадлежат ли к трудовым династиям, владеют ли иностранным языком.

Эксперты отмечают, что баллы ЕГЭ не показывают, сможет ли абитуриент работать на данном функционале в данной организации.