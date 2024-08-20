Екатеринбуржец отсудил 1,3 млн рублей за падение на крыльце "Магнита у дома"

Житель Екатеринбурга сумел отсудить компенсацию за травму, полученную им на крыльце магазина. Мужчина на всю жизнь остался инвалидом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, еще в феврале 2020 года уралец упал на неочищенном от наледи крыльце "Магнита у дома" на улице Кузнецова в Екатеринбурге. Мужчина получил перелом правого бедра, перенес длительное лечение и многочисленные операции. В 43 года ему дали 3 группу инвалидности. На лечение и восстановление он потратил около 394 тысяч рублей.

Екатеринбуржец обратился в Орджоникидзевский районный суд и попросил взыскать с ПАО "Магнит" расходы на лечение и реабилитацию, а также компенсацию морального вреда. В качестве соответчиков были привлечены АО "Тандер" и ООО "Гранд" (собственник помещения, в котором находится магазин). Судебно-медицинские экспертизы подтвердили связь между падением и полученной травмой, а также правильность назначенного лечения.

В итоге суд удовлетворил иск частично. С АО "Тандер" и ООО "Гранд" взысканы расходы на лечение – 315 тысяч 955 рублей и компенсация морального вреда – 1 млн рублей. Представитель АО "Тандер" просил уменьшить размер компенсации. Была назначена дополнительная экспертиза, по итогам которой решение оставили без изменения. Расходы на нее – а это 79,5 тысяч рублей – были возложены все на то же АО "Тандер".

Напомним, ранее уральская пенсионерка отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за падение на ступенях.