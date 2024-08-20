В Екатеринбурге сервис проката самокатов начал снабжать клиентов касками

В Екатеринбурге сервис проката самокатов Whoosh предложил своим клиентам использовать во время поездки каску. Деталь добавили, например, к стоящим в центре города (вблизи перекрестка 8 марта – Большакова) СИМам.

Любопытно, что среди изображенных на фото восьми самокатов каски есть только у пяти. Не ясно, почему их нет у остальных – просто не укомплектовали или средство защиты уже ушло "налево".

16 августа в Екатеринбурге открылась Школа вождения средств индивидуальной мобильности – СИМ. Занятия в ней будут бесплатными. Курсы проводят для всех совершеннолетних желающих. Занятия организованы в выходные дни по постоянному расписанию, которое публикуют в специальном приложении и в соцсетях заранее.

Сами курсы состоят из теоретической и практической частей. В первой части рассказывают о правилах дорожного движения на самокатах. Инструкторы обращают внимание и на другие меры безопасности, которые не зафиксированы в ПДД, но могут помочь водить безопаснее и культурнее. Практическая часть проходит на трассе, где участники на самокатах преодолевают "лежачего полицейского" и пешеходный переход. Также их ждет задание "змейка" и парковка самоката в соответствии с ПДД.

Знания, как и каски, пригодятся тем, кто использует самокаты. Ездящие на них люди регулярно попадают в сводки ДТП. Например, 4 июля неизвестный, управляя электросамокатом, сбил пешехода и скрылся. В результате наезда пострадала 72-летняя женщина. С травмами головы пенсионерку доставили в больницу. 15 июля в центре Екатеринбурга двое подростков на кикшеринговом самокате сбили 78-летнюю женщину и скрылись с места ДТП. Жертва получила телесные повреждения и госпитализирована. 12 августа в Екатеринбурге столкнулись два самокатчика, один из них попал в итоге в больницу. На фоне этого мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что культура пользования электросамокатами в городе "находится на весьма низком уровне".