В Тюменской области назначен главный по решению вопросов в сфере обороны и безопасности

В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Начальник главного управления специальных мероприятий Тюменской области Игорь Горшков покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. На должность начальника главного управления специальных мероприятий Тюменской области назначен Роман Исаков. Он приступил к обязанностям сегодня, 20 августа.

Соответствующие распоряжения подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Главное управление специальных мероприятий Тюменской области обеспечивает полномочия региона по решению вопросов в сфере обороны и безопасности. В его задачи входит организация и участие мероприятий по подготовке в мирное время экономики области к переводу на работу в условиях военного времени, организация, контроль бронирования на период мобилизации и в военное время граждан, пребывающих в запасе ВС РФ, организационное обеспечение деятельности антитеррористической и пограничной комиссий области, координация, методическое обеспечение и контроль деятельности исполнительных органов государственной власти области по вопросам защиты государственной тайны и т.д.