СМИ: Премьер Индии согласился передавать послания Путина и Зеленского

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который планирует посетить Украину в ближайшие дни, не станет выступать с посреднической миссией в российско-украинском конфликте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Однако он согласился передавать послания между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

8 июля Моди прибыл в Москву для переговоров с Путиным и заявил о готовности содействовать в достижении мира на Украине. Также сообщалось, что премьер Индии попросил президента России досрочно уволить из армии РФ индийских граждан, которые "были введены в заблуждение при поступлении на службу".

Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что Госдепартамент США пытался воспрепятствовать визиту главы правительства Индии Нарендры Моди в Россию.