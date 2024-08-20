Оспа обезьян будет сразу купирована, если и придет Россию

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ имени Николая Пирогова Иван Коновалов полагает, что оспа обезьян может распространиться в России, однако "наступление" удастся быстро купировать.

"Учитывая наличие тест-систем для определения возбудителя в нашей стране, и невысокой заразности вируса, локализовать возможный очаг заражения гораздо проще, чем такие "привычные" инфекции, как коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа, грипп и полиомиелит", - сказал ТАСС Коновалов.

19 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России "с ее традиционными ценностями не грозит распространение оспы обезьян с учетом того, как заболевание передается от человека к человеку". Вероятно, таким образом Попова намекнула на граждан, которые находятся в зоне риска. Попова сообщила, что в России пока было выявлено три случая оспы обезьян, все – завозные.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян в Африке. Известно, что очаг находится в Демократической республике Конго. Крайне мало известно о том, какое число граждан этой страны придерживается нетрадиционных или традиционных ценностей. Зато известно, что ДРК является дружеским России государством.