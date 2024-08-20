Байден назвал обмен заключенными с Россией "одним из самых сложных" в истории

Президент США Джо Байден, выступая на съезде Демократической партии, прокомментировал обмен заключенными, который недавно произошел между Штатами и Россией. Он называл этот обмен "одним из самых сложных" в мировой истории.

"Велась круглосуточная работа, чтобы вернуть домой незаконно содержавшихся под стражей американцев и (граждан) других (стран) из России, это был один из самых сложных обменов в истории, однако они (заключенные) теперь дома", — сказал Байден.

Напомним, в результате обмена заключенными 1 августа российские власти выдали западным странам 16 человек – граждан США, Великобритании, Германии и России. Западные страны вернули в Россию восемь граждан РФ (и двоих детей вернувшейся в Россию пары) – сотрудников спецслужб, раскрытых во время работы.

Российские власти ранее также заявляли, что обмен был непростым и согласования шли месяцы и даже годы.