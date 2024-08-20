Депутат Алексей Вихарев передал бойцам СВО квадрокоптеры Mavic

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал участникам СВО два квадрокоптера Mavic. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Приехал воин Матвей, попросил для себя и своих сослуживцев два коптера. Квадрокоптеры Mavic нашли — стоят дорого и не везде в наличии. Но они служат хорошими помощниками нашим ребятам", — рассказал Алексей Вихарев.

Помимо этого, за помощью обратились прихожане Свято-Троицкого Храма — они отправили на СВО сразу пять мотоциклов "Урал". Несмотря на то, что механизмы в них рабочие, были необходимы дорогостоящие запчасти, на которые депутат и выделил средства.

Он отметил, что сегодня техника и электроника на передовой — это то, что спасает жизни нашим военным, а потому им нужно помогать.

Напомним, в начале июля Алексей Вихарев отправил екатеринбургским десантникам, участвующим в СВО, рюкзак-подавитель дронов - "Антидрон-Гарпия-Про 8-400W" стоимостью 503 тыс. рублей. Его мощность настолько высокая, что при первом включении в районе сразу же отключился Wi-Fi. Именно это оборудование позднее помогло бойцам захватить мощнейший дрон ВСУ — "Баба Яга".

После этого Алексею Вихареву передали медаль от Министерства обороны РФ за содействие специальной военной операции.