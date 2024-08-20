Адвокат: Подпись генерала Попова в документах была подделана

Почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, не принадлежит ему. Об этом сообщил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский.

"Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться", - заявил адвокат.

По его словам, экспертиза опровергает виновность Попова.

В конце июля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следственные действия по уголовному делу Попова завершены, сейчас фигуранты знакомятся с материалами.

По данным следствия, фигуранты причастны к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Попову вменяется мошенничество в особо крупном размере, а также служебный подлог, так как он подписал документы, содержащие заведомо ложные данные о поступлении товара в армию, пояснил глава СК. Вину генерал не признает.