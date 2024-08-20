На Урале чиновники вскрыли квартиру участника СВО и выставили его вещи за порог

В уральском городе Камышлов местные чиновники вскрыли квартиру участника СВО и выставили его вещи за порог из-за окончания договора социального найма. О вопиющем случае рассказал руководитель Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, мужчина уехал служить на Донбасс и во время его отсутствия завершился срок договора соцнайма на квадратные метры в жилом доме на улице Урицкого.

"Вообще, нормальным людям понятно, что перезаключить договор, находясь на СВО, боец не мог. Вместо продления договора власти Камышлова пришли на порог муниципальной квартиры, вскрыли замки и выставили вещи. Выселиться пришлось и сожительнице бойца", - рассказал Савин.

По его словам, сейчас Народный фронт разбирается в этой истории.

Ранее еще одному уральцу, сражающемуся на СВО, внезапно "пересчитали" платежи по ипотеке и начали выставлять суммы в 10 раз больше обычных. Ситуацией даже заинтересовался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Выяснилось, что причиной стал сбой в банковской системе.