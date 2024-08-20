Половина россиян считает достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей

48% россиян считают достойной зарплату в 100-200 тыс. руб. в месяц, таковы результаты опроса сервиса "Сравни". Еще 19% считают, что хорошая зарплата – от 500 тыс. руб., почти столько же – 18% - называют цифру менее 100 тыс. руб., передает РБК.

Судя по всему, на свою профессию и работу россияне возлагают большие надежды. Так, 69% сказали, что выбор профессии для них зависит от перспективы высокой зарплаты, а 80% сообщили, что надеются на достижение определенного положения благодаря работе.

Интересно, что аж 81% соотечественников готовы пойти учиться заново или пройти повышение квалификации, чтобы увеличить зарплату. При этом 60% не готовы сильно тратиться на учебу.

Официальная зарплата в РФ по Росстату составляет 71 тыс. руб., в то время как более приближенная к реальности медианная — 40 тыс. руб.