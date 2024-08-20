20 Августа 2024
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Фото: gazprom.ru

Проект "Сила Сибири-2" отправился в долгий ящик

Строительство газопровода "Сила Сибири-2" отложили, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на бывшего члена Совета безопасности Монголии Мунхнара Байарлхавга.

Вторая часть "Силы Сибири" должна была пройти через территорию Монголии. В стране планировали построить 2,5 тысячи километров газопровода, но власти не включили его в план национального развития до 2028 года.

"Мы вступаем в долгую паузу, поскольку Москва больше не верит, что может получить от Пекина сделку, которую хочет, и, вероятно, проект откладывается до лучших времен", – заявил Мунхнар Байарлхавг.

Еще в 2022 году Путин предложил Китаю увеличить закупки российского газа до 100 млрд кубометров в год, но стороны не смогли договориться о цене. Пекин требовал опустить цены на газ, которые пойдут по второй ветке "Силы Сибири" до $60 за тысячу кубометров, то есть почти до внутрироссийского уровня, который Москва поддерживает бюджетными субсидиями. Сейчас Китай покупает российский газ по $260 за тысячу кубов.

Во время майского визита Владимира Путина в Китай тема "Силы Сибири-2" была одной из ключевых на переговорах российского лидера с Си Цзиньпином. Кроме того, темой переговоров было неучастие КНР в украинском форуме мира и попытки решить проблемы с расчетами с Китаем.

В "Газпроме" неоднократно увязывали перспективы газификации Забайкалья и Бурятии именно с проектом "Сила Сибири-2", отмечая, что без его реализации заниматься газификацией собственных регионов невыгодно.

Теги: Сила Сибири - 2, Монголия


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