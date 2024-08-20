В Петербурге блогера-инцела Поднебесного задержали по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней

В Санкт-Петербурге задержали скандально известного блогера Алексея Поднебесного, мужчина позиционирует себя как лидера движения инцелов в России. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на фоне общественного резонанса затребовал доклад о проверке по делу блогера.

Ранее в сети появились кадры, на которых мужчина, похожий на Поднебесного, пристает к девушке. "Пользователи социальных сетей высказывают мнение, что в силу возраста подросток может находится под давлением взрослого человека. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении СК.

Ранее в Следственный комитет с заявлением на Поднебесного грозилась обратиться общественница Екатерина Мизулина.

На опубликованных в сети кадрах 46-летний блогер целует девушку и держит руку на ее груди. Сообщается, что девушке 15 лет, Поднебесный утверждает, что она назвалась совершеннолетней и интимных отношений у него с подростком не было. По словам Поднебесного, девушка распространила слухи об интимной связи с ним "с целью похвастаться и повысить свою популярность".

Инцелы — члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. Вину за невольное воздержание инцелы целиком возлагают на женщин, при этом иногда призывая к изнасилованиям.