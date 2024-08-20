В больницах Литвы остаются пятеро пассажиров автобуса, ехавшего из Калининграда в Ригу

Посольство России в Литве привело информацию о состоянии пострадавших в аварии, в которую попал автобус, ехавший из Калининграда в Ригу.

"Двое получивших травмы и пожелавших вернуться в Калининградскую область россиян были доставлены туда сотрудниками Посольства России в Литве. Пять российских граждан находятся в лечебных заведениях Литовской Республики", - сообщает посольство в своем telegram-канале.

Напомним, автобус "Эколайн" из Калининграда в Ригу отправился в 21.30 18 августа. Транспортное средство принадлежит латвийскому перевозчику, водитель – также гражданин Латвии. В автобусе ехали 46 пассажиров, из них 20 – граждане РФ с двойным гражданством. В аварии, произошедшей в Литве, по предварительным данным, пострадали 26 пассажиров.