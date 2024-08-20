Коллекторы составили портрет россиянина-должника

Россиянин-должник с просрочками в первом полугодии текущего года был должен коллекторам в среднем в 2,1-2,7 раз больше своего ежемесячного дохода.

Как заявили в НАПКА, на каждого такого должника приходилось в среднем по 1,14 просроченных кредита. Сумма долга и количество просрочек на одного должника снизились. Этому способствовало широкое использование дисконтирования.

Кроме того, в самой структуре банковского цессионного портфеля преобладали кредиты, выданные в период, когда банки сокращали объемы выдач. Как говорят коллекторы, до конца 2024 года средняя сумма долга и число долгов на одного заемщика будет сокращаться, но уже в следующем году показатели вновь могут вырасти, предупреждают коллекторы, сообщает Forbes.

Напомним, по итогам первого полугодия 2024 года микрофинансовые организации России выставили на продажу рекордный объем долгов. Речь идет о сумме в 58,6 млрд руб.