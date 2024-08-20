Банки Китая возвращают платежи за уже полученные импортерами товары

Российский бизнес столкнулся с новой проблемой при попытках оплатить импорт из Китая.

Отдельные китайские кредитные учреждения стали возвращать платежи за товары, которые контрагенты КНР уже поставили импортерам России. Об этом заявили некоторые отечественные бизнесмены, столкнувшиеся в последнее время с такой проблемой. Информацию подтвердили в юридических фирмах FTL Advisers и SinoRuss, адвокатском бюро Nordic Star и банке для бизнеса "Бланк".

У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся платеж в юанях в крупный банк Китая за растаможенный и уже полученный товар. Другой бизнесмен также ждал прохождения платежа в юанях в один из крупнейших банков КНР на протяжении трех месяцев – за это время он успел оформить товар на российской таможне и получить, но деньги внезапно вернулись. Третий предприниматель через четыре месяца после отправки получил обратно платеж, который, как он был уверен, китайский контрагент получил.

Еще одного собеседника поставщик из КНР недавно уведомил, что не может получить платеж за товар в банке и поэтому решил отправить деньги обратно. Этот платеж был отправлен в мае за товар, который на момент возврата импортер уже получил, сообщают "Ведомости".

Наполним, небольшие региональные банки Китая стали отказываться от приема платежей из России в июле. При этом с мая через них начал вести расчеты российский бизнес.