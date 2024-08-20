В "Яндекс Такси" считают, что оттока водителей из-за новых полисов не произойдет

Сервис "Яндекс Такси" не прогнозирует уменьшения количества водителей с 1 сентября на фоне новых требований по покупке полисов обязательного страхования гражданской̆ ответственности перевозчика такси.

В компании заявили, что у таксистов будет 60 дней, чтобы купить полис и уведомить об этом госорганы. "Яндекс Такси" разместит предложения страховых компаний в приложениях компании для водителей и партнеров.

В компании указали, что стремятся сделать обязательное страхование доступным водителю онлайн. При этом с недавних пор в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси, можно покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действительные только в дни выхода на линию, а не на год. Аналогичное решение планируется разрабатывать для покупке полисов обязательного страхования гражданской̆ ответственности перевозчика такси, сообщает ТАСС.

Напомним, три четверти таксистов в России подходят к 1 сентября так и не выполнив новые требования государства. С 1 сентября водители такси должны иметь полис обязательного страхования ответственности перед пассажирами (ОСГОП). А такой полис можно получить только имея разрешение на работу в такси.