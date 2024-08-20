ЦБ РФ фиксирует увеличение инфляционных ожиданий

Центробанк России на основе опросов населения Фондом общественного мнения фиксирует очередное увеличение инфляционных ожиданий.

Показатель ожидаемой респондентами через год медианной инфляции вырос до 12,9% с 12,4% в июле, что является максимальной оценкой с декабря 2023 года. Наблюдаемая россиянами инфляция выросла с 14,2% до 15% - максимум с февраля 2024 года.

Новые оценки инфляционных ожиданий населения в сочетании с ценовыми прогнозами компаний добавляют регулятору аргументов для нового повышения ключевой ставки. Нейтральные цифры по инфляции и рост инфляционных ожиданий повышают вероятность дальнейшего роста ставки, хотя Банк России может учитывать и продолжающееся ужесточение денежно-кредитных условий, сообщает "Коммерсант".

В среднем по России в июле годовая инфляция составила 9,13% (в июне – 8,59%). Рост цен ускорился в 76 регионах, сильнее всего – на Северном Кавказе.