Гладков: Школьные автобусы могут оснастить средствами РЭБ

Доставляющие детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области в школы с очной формой обучения автобусы могут быть оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Как заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков, "вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли вообще движение школьных автобусов в некоторых местах".

По словам главы региона, в настоящее время существует достаточно много сел, где движение большегрузного транспорта, автобусов недопустимо. "Поэтому этот вопрос будем обсуждать с Министерством обороны, с погранслужбой, с Росгвардией и принимать только взвешенное решение", – отметил Гладков.