Лукашенко заявил, что Зеленского могут устранить спецслужбы Украины

Украинского президента Владимира Зеленского могут ликвидировать спецслужбы страны.

Как сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко, это связано со сменой власти в США. Белорусский лидер заявил, что предупреждал украинского коллегу о последствиях изменений в американском руководстве и призывал строить отношения Киева и Минска исходя из интересов и принципов двух стран, однако Зеленский не понимает такой позиции.

Лукашенко назвал главу Украины наряду с бывшим руководителем страны Петром Порошенко ответственными за происходящий военный конфликт. Зеленский, будучи "неопытным", не мог отойти от политики, начатой Порошенко, указал президент Белоруссии.

Лукашенко указал, что Украина уже прошла этап "денацификации", которая была заявлена президентом России Владимиром Путиным как одна из целей спецоперации. "Есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде", — подчеркнул политик в интервью "России-1".

Ранее Лукашенко заявил, что белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч украинских военнослужащих, в число которых входят пограничники и лица, состоящие в силах территориальной обороны. Президент напомнил о ситуации, когда на военный парад в Белоруссию переместилось вертолеты и самолеты, а на Украине расценили это как подготовку наступления.