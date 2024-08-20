ЦБ РФ дал послабления МФО и ломбардам в Курской и Брянской областях

Банк России ввел временные меры поддержки для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов в Курской и Брянской областях.

Это вызвано "складывающейся обстановкой", следует из информационного письма регулятора. Центробанк воздержится от применения к участникам рынка микрофинансирования из этих областей мер воздействия за нарушение сроков и порядка предоставления отчетности.

ЦБ РФ также рекомендовал саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка при применении мер к их членам учитывать послабления регулятора и "использовать аналогичный комплекс мер".

Ранее первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил освободить от земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество за 2024 и 2025 годы всех, кто был вынужден оставить свои дома в Курской области.