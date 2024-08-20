Нью-Йорк находится под контролем российских войск

Войска России взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР.

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, противник был "выбит" с этой территории. В результате 46-я отдельная аэромобильная бригада отступила в сторону села Нелеповка.

В настоящее время в Нью-Йорке идет "зачистка", сообщает РИА "Новости".

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.