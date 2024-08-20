Суд приговорил бывшую журналистку Гончарову за убийство

В Электростали городской суд приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку "Ведомостей" и РБК Оксану Гончарову.

Ее признали коллегией присяжных виновной в убийстве сожителя. Защита теперь намерена обжаловать приговор и добиваться снижения наказания до шести лет колонии.

В начале августа коллегия присяжных признав женщину виновной, но заслуживающей снисхождения.

Гончарова в 2022 году в ходе конфликта с сожителем Александром Самусевым нанесла ему ножницами несколько ударов, мужчина скончался.

Самусев был ранее судим за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. По словам защиты, Гончарова регулярно подвергалась насилию со стороны Самусева, сообщает ТАСС.