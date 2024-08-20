Зеленский обвинил Запад в причине нападения на Курскую область

Если бы страны Запада сняли все имеющиеся ограничения на применение оружия по российской территории, не было бы необходимости проводить операцию в Курской области.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, российские военные базы и аэродромы, объекты логистики и другие военные объекты — законная цель для Вооруженных сил Украины.

Если бы о планах Киева наступать на Курскую область узнали заранее, многие назвали бы это нереальным и "пересечением якобы самой красной из всех красных линий, которые есть у России", сказал Зеленский. Он считает, что теперь "иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России" рассыпалась.

Президент Украины подчеркнул, что дальнейшее промедление украинских партнеров становится "едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область, если бы ему это не поручили США.