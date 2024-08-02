Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до восьми

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС.

"Силами МЧС России из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. К сожалению, извлечены восемь погибших", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы в Нижнем Тагиле продолжаются более суток. С места уже вывезено порядка 1 000 тонн обломков строительных конструкций и мусора.

1 августа в Нижнем Тагиле и-з-за взрыва газа произошло обрушение между первым и вторым подъездами. 3 августа объявлен днем траура.