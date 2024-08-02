Харрис набрала необходимое количество голосов делегатов Демократической партии

Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое количество голосов делегатов Демократической партии, принимающих участие в онлайн-выборах, чтобы официально стать кандидатом на высший государственный пост страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона.

"Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник", - отметил он.

Напомним, в Америке был проведен опрос, участники которого высказывали свои политические предпочтения относительно кандидатов в президенты страны. Согласно его результатам, кандидат от республиканцев Дональд Трамп опережает свою возможную конкурентку Камалу Харрис.

Выбирая между Трампом и Харрис, 49% опрошенных отдали предпочтение республиканцу, а 44% – демократу. Еще 4% респондентов заявили, что проголосовали бы за другого кандидата, а 2% не смогли определиться со своим выбором.

Также сообщалось, что Дональд Трамп и Камала Харрис проведут дебаты. Первые из них состоятся 10 сентября на телеканале ABC News.

Ранее Трамп и Джо Байден договорились о двух дебатах – 27 июня (их провели, победил Трамп) и 10 сентября. Проигрыш Байдена на первых дебатах во многом стал предтечей снятия его кандидатуры с выборов президента.