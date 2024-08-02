Сенатора Савельева в наручниках доставили в суд

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев доставлен в Басманный суд Москвы для рассмотрения вопроса об избрании ему меры пресечения, сообщает ТАСС.

По данным издания в здание суда его завели в наручниках. Сам он в костюме, в котором был при задержании на заседании в Совете Федерации.

Напомним, на сенатора Дмитрия Савельева возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. По версии следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.

"Исполнитель" сообщил обо всем силовикам, те организовали инсценировку убийства. "После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.