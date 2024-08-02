В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днем траура

Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлен днем траура в связи со взрывом газа в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81. Информация об этом опубликована в Telegram-канале главы города Владислава Пинаева.

"В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем семьям, кого затронула беда, оказывается вся необходимая помощь. В трудные времена мы должны быть вместе - поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью", - говорится в сообщении.

1 августа в Нижнем Тагиле и-з-за взрыва газа произошло обрушение между первым и вторым подъездами. Погибли семь человек, из них четверо детей. Пострадали 20. Неизвестной остается судьба двух человек.