Почти на четыре часа задержался поезд Новый Уренгой – Москва, после ДТП в Прикамье

Почти на четыре часа задержался поезд №11 Новый Уренгой – Москва, после ДТП на перегоне Европейская – Усть-Тискос, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД.

Движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская – Усть-Тискос Свердловской железной дороги было восстановлено в 11.20 по местному времени. На время восстановительных работ маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская – Чусовская – Европейская были ограничены от/до станции Бисер.

Поезд Новый Уренгой - Москва в 11:32 отправился со станции Европейская с задержкой 3 часа 56 минут.

Напомним, утром 2 августа 2024 г. на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос - Европейская произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой - Москва. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП автомобиль получил повреждение, и что водителю оказывается медицинская помощь. Однако, как позже пояснили в пресс-службе краевого минздрава, "скорая помощь", прибывшая на вызов, пострадавшего не обнаружила.

В пресс-службе полиции сообщили о розыске подозреваемого в ДТП - он скрылся с места происшествия. СМИ сообщают, что мужчина мог управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Пассажиры поезда не пострадали.