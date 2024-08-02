Количество погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до шести: нашли ребенка

Количество погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до шести. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, из-под обломков достали тело мальчика без признаков жизни.

Вероятно, речь может идти о семилетнем мальчике, который зашел в гости к знакомому. Его пытались найти со вчерашнего вечера.

По последним данным областного минздрава, количество пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 11 взрослых и 10 детей. Из шести погибших - двое дети, тела которых вытащили сегодня.