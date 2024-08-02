Депутат Диденко предрек блокировку Google, Android и iOS

В скором времени в России будет заблокирован не только YouTube, но и Google, Android и IOS, заявил депутат Госдумы Алексей Диденко.

По его словам, инициатива при этом будет исходить не от российской стороны.

Диденко напомнил, что госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации.

"Это был первый намек на то, что вам нужно перейти на другие платформы", - сказал парламентарий в беседе с RuNews24.ru.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что "деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, которая по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство.

1 августа пользователи YouTube в России начали жаловаться на скорость загрузки видео, особенно часто проблемы с просмотром видео возникали у тех, кто пользуется десктопной версией сайта.