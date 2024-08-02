Россиянка не смогла пробиться в медали на олимпийском турнире по прыжкам на батуте

Российская атлетка Анжела Бладцева, которая была в числе главных претендентов на медали на Олимпиаде в Париже в прыжках на батуте, заняла только пятое место. В финальном раунде она набрала 55,020 балла. В квалификации Бладцева была четвертой.

19-летняя Бладцева — единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Она является одной из 15 российских спортсменов, которые принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне Бладцева выиграла Кубок мира в общем зачете, напоминает РБК.

Победу в прыжках на батуте одержала спортсменка из Великобритании Брайони Пейдж, на втором месте белоруска Виолетта Бродиловская (как и россияне, белорусы выступают в нейтральном статусе), на третьем – канадка Софиан Мето.