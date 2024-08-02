Количество пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 21

Количество пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до 21 человека. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава, опираясь на последние данные МЧС.

"По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадал 21 человек, из них 10 детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе 5 детей. Силами ТЦМК в профильные медучреждения Екатеринбурга - ЦГКБ №23 и ДГКБ №9 - санавиацией доставлены четверо маленьких пациентов и двое взрослых. В настоящее время медицинская бригада ТЦМК автотранспортом эвакуирует еще одного пациента в СОКБ №1", - рассказали в минздраве, добавив, что пятеро пострадавших отказались от госпитализации.

На данный момент одна пациентка без тяжелых травм находится в горбольнице №1. Еще одна пострадавшая в удовлетворительном состоянии получает помощь в Демидовской ГБ. Один ребенок в состоянии средней степени тяжести наблюдается в местной Детской городской больнице.

Еще четырем маленьким пациентам, эвакуированным санавиацией из Нижнего Тагила, помощь оказывают врачи ДГКБ N9 Екатеринбурга. Двое из пострадавших в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой получают консервативное лечение в отделении травматологии и ортопедии. Третьему провели операцию, после чего оставили в отделении анестезиологии и реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжёлое, с положительной динамикой. Четвертый пациент также находится в тяжелом состоянии, ему провели дополнительный комплекс диагностических исследований. Сейчас комплексная бригада врачей его оперирует.

В ЦГКБ №23 Екатеринбурга санавиация доставила трех пострадавших, все они находятся в условиях реанимационного отделения в тяжелом состоянии. Пациентов обследовали, им проводится комплексная медикаментозная терапия, направленная на коррекцию последствий полученных травм.

Напомним, ранее количество погибших увеличилось до пяти человек.