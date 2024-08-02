СКР: Сенатор Савельев заказал убийство из личной неприязни

На сенатора Дмитрия Савельева возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства", - рассказала Петренко.

"Исполнитель" сообщил обо всем силовикам, те организовали инсценировку убийства. "После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение", - добавили в СКР.