Следователи назвали причину столкновения грузового автомобиля ЗИЛ с поездом в Прикамье

Водитель грузового автомобиля ЗИЛ переезжал железный путь в запрещенном месте, где обзор для машиниста ограничен, что и привело к столкновению с поездом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Ведомство также опубликовало видео с места ДТП.

Напомним, утром 2 августа 2024 г. на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос - Европейская произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой - Москва. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП автомобиль получил повреждение, и что водителю оказывается медицинская помощь. Однако, как позже пояснили в пресс-службе краевого минздрава, "скорая помощь", прибывшая на вызов, пострадавшего не обнаружила.

В пресс-службе полиции сообщили о розыске подозреваемого в ДТП - он скрылся с места происшествия. СМИ сообщают, что мужчина мог управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Пассажиры поезда не пострадали.