Подразделения ВСУ в Угледаре рискуют оказаться в котле

Подразделения ВСУ, находящиеся в Угледаре, рискует оказаться в котле, передает ТАСС.

Такому положению дел способствует складывающаяся оперативная обстановка, заявил источник в силовых структурах.

До этого стало известно, что российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки ВСУ в Угледаре.

В июле сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное (ДНР). Как отмечали украинские эксперты, у ВСУ на стыке Запорожья и Донбасса образовалась дыра в обороне.