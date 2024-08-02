Подразделения ВСУ в Угледаре рискуют оказаться в котле
Подразделения ВСУ, находящиеся в Угледаре, рискует оказаться в котле, передает ТАСС.
Такому положению дел способствует складывающаяся оперативная обстановка, заявил источник в силовых структурах.
До этого стало известно, что российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки ВСУ в Угледаре.
В июле сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное (ДНР). Как отмечали украинские эксперты, у ВСУ на стыке Запорожья и Донбасса образовалась дыра в обороне.