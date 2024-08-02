Сенатор Савельев стал фигурантом дела о заказе убийства бизнесмена

Стали известны подробности уголовного дела о покушении на убийство, фигурантом которого стал сенатор Дмитрий Савельев.

Mash, "112" и ряд других Telegram-каналов сообщает, что дело касается заказа на убийство некого бизнесмена Ионова. Он был партнером Савельева в одном из бизнесов. Якобы, Савельев мог заподозрить Ионова в растрате денег, вложенных в бизнес-проект. Дальше версии разнятся.

Ионов за растрату получил тюремный срок. И его убийство было "заказано" то ли бывшему, то ли действующему сотруднику ФСИН. Называется сумма вознаграждения в $100 тыс., произошло это в 2023 году.

"Исполнитель" убийства решил сообщить о заказе в ФСБ. Там решили инсценировать убийство для заказчика, показали ему карту вызова "скорой помощи" и документы, подтверждающие смерть жертвы. "Исполнителю" были переданы деньги, после чего фигуранты дела были задержаны.

Сегодня, 2 августа, Савельева задержали сегодня во время выхода из зала заседаний Совета Федерации (окончание весенней сессии в парламенте получилось весьма скандальным).