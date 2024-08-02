Мать убитого "мальчика из чемодана" отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

34-летняя пермячка Ирина Шатова, признавшая вину в жестоком убийстве сына, ожидает этапа из Перми в другой регион для прохождения комплексной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает Properm.ru.

Сейчас обвиняемая находится в пермском СИЗО-5. По данным издания, Шатову направят в ФГБУ "Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского" Министерства здравоохранения РФ.

В СУ СКР по Пермскому краю официально подтверждают, что следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел назначил Шатовой комплексную экспертизу. Ее проведут за пределами региона, в одном из ведущих институтов страны, конкретная клиника не называется.

Напомним, Шатову задержали на чердаке отеля "Жемчужина", в здании которого находился ее офис. После задержания она вела себя хладнокровно и безэмоционально.

Тело мальчика с колотыми ранами и следами удушения было обнаружено 12 июля возле мусорных баков на улице Монастырской. Женщина с чемоданом, в котором было обнаружено тело ребенка, попала в камеры видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит мальчик.

Отец ребенка после десяти лет брака развелся с Шатовой и уехал в США. Два года назад женщина ушла к другому мужчине.

Женщина стала заниматься трейдингом с сожителем. За неделю до обнаружения тела бабушка мальчика по отцу хотела забрать внука в гости. Но подозреваемая отказала якобы из-за плохого настроения сына. Женщина "воспитывала сына по японской системе", в школу он не ходил.