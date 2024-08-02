В "Кольцово" на 8 часов задержали рейс "Аэрофлота" до Москвы

Пассажиры компании "Аэрофлот" вынуждены были прождать порядка 8 часов в "Кольцово" Екатеринбурга, чтобы улететь в Москву. Рейс на 07.00 отложили на неопределенный срок.

"Вылет планировался в 7 утра, а я до сих пор тут, в Кольцово. Досмотр проходила уже два раза. После первого сидели в самолёте около 1,5 часа, потом вот и пошла катавасия. Рейс задерживают опять, будто бы в связи с поздним прибытием самолета", - передают слова пассажирки "Вечерние ведомости".

В пресс-службах аэропорта и авиаперевозчика комментариев по этому поводу пока не дают.

О каком именно рейсе идет речь точно не известно. Согласно информации на онлайн-табло "Кольцово", единственный рейс с Екатеринбурга до Москвы на 07.00 - это SU-1407. Сейчас на табло сообщается, что он отменен.

Напомним, ранее авиакомпанию "Аэрофлот" обязали выплатить семье из Екатеринбурга 293 тыс. рублей за задержку рейса и сорванный отпуск.