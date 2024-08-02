Из-за энергокризиса и проблем в экономике из Украины за два года уедут 700 тысяч человек - НБУ

Усиление энергетического кризиса и медленная нормализация экономических условий станут причиной большого оттока украинцев за границу в 2024-2025 гг., говорится в прогнозе Национального банка Украины. Регулятор отмечает, что мигрантов будет больше, чем ранее ожидалось. Так, в этом году из страны уедет порядка 400 тыс. человек, в следующем годе – еще около 300 тыс.