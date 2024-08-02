В Кремле не ответили на вопрос о возможном обмене Сафронова и Кагарлицкого*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать кандидатуры осужденных журналиста Ивана Сафронова и публициста Бориса Кагарлицкого* в контексте обмена заключенными.

"Вся внутренняя кухня этих переговоров, безусловно, не может быть публичной", - сказал Песков журналистам.

1 августа Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными. Обмен состоялся по схеме 16/8. Из российских тюрем были освобождены несколько граждан США, Великобритании, а также россияне. Их обменяли на предполагаемых сотрудников российских спецслужб. Этот обмен уже назван крупнейшим в постсоветское время.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента