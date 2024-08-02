Сенатор Савельев задержан по делу об убийстве

В Москве, в здании Совета Федерации, задержан сенатор верхней палаты российского парламента Дмитрий Савельев.

"Подтверждаем. Действительно, генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства", - сказал РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Сотрудники прокуратуры "приняли" его на выходе с заседания Совфеда после того, как с него была снята неприкосновенность, уточняет издание. По версии telegram-канала Mash, дело связано с причастностью к организации убийства и относится ко временам его работы в ОАО "Транснефть".