02 Августа 2024
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Фото: Накануне.ru

В Москве запретили строить квартиры меньше 28 "квадратов"

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое запрещает строительство в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров. Документ опубликован на портале "КонсультантПлюс".

"Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 квадратных метров для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни", - говорится в постановлении.

Двухкомнатные квартиры теперь не должны быть меньше 44 квадратных метров, трехкомнатные не могут быть меньше 56 квадратных метров, а четырехкомнатные — меньше 70.

Ранее заместитель министра по строительству и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что на федеральном уровне как-либо ограничивать строительство малометражных квартир не планируется. Вместе с этим Минстрой РФ намерен стимулировать строительство больших квартир.

Интересно, что раньше в правительстве ставили цель обратную — строить больше квартир площадью около 20 кв. м. В 2016 году в интернете даже разлетелась фраза первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что это "может показаться смешным, но люди приобретают такое жилье". Именно тогда чиновник сослался на мировой опыт и призвал строить дома, в которых будут квартиры площадью как 100 кв. м, так и 20 кв. м.

Теги: москва, квартирты, 28 квадратных метров


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