В Севастополе власти просят показать детям фотографии суббоеприпасов ракеты ATACMS

Власти Севастополя попросили показать детям фотографию суббоеприпасов ракеты ATACMS – чтобы те случайно не подобрали снаряд.

"После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сегодня ночью ракета ATACMS пробила крышу дома на улице Симонка в Севастополе и застряла на техническом этаже. При этом вокруг рассыпались суббоеприпасы. Жителей дома эвакуировали, части ракеты вывезли на полигон для уничтожения. Также обломки еще одной ракеты этого типа упали на проспекте генерала Острякова.